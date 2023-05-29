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Автоспорт

Майк Крак: Второе место Фернандо – потрясающий результат

Майк Крак: Второе место Фернандо – потрясающий результат

В Монако Aston Martin добилась лучшего результата в сезоне – Фернандо Алонсо финишировал вторым, а вот Лэнс Стролл сошёл с дистанции, попав в аварию на влажной трассе.

Майк Крак, руководитель команды: «Старт с первого ряда и второе место Фернандо в Монако – потрясающий результат для команды и важный показатель нашего прогресса.

Гонка была сложной. На старте мы поставили Фернандо шины Hard в надежде в конце гонки опередить Макса за счёт стратегии, но пошёл дождь! Сначала он был не слишком сильным – и мы поставили Алонсо Medium, поскольку на изношенных Hard невероятно сложно бороться на мокрой трассе, но дождь тут же усилился – и переход на промежуточную резину уже на следующем круге стал вполне логичным решением. Это не повлияло на результат, мы бы всё равно не догнали Макса.

Лэнс после пары контактов на первом круге ехал на повреждённой машине, но боролся изо всех сил и отыграл пару позиций. К сожалению, на мокрой трассе он ошибся на торможении и потерял переднее крыло после столкновения с барьером. Теперь мы отправляемся в Испанию, где хотим двумя машинами заработать очки».

Фернандо Алонсо (2-й): «Я очень доволен результатом. Гонка была непростой, а дождь ещё больше её осложнил. Я не думаю, что дополнительный пит-стоп с переходом сначала на Medium, потом на промежуточную резину, повлиял на результат. Сложно оценить ход гонки из кокпита, но на круге, когда я остановился, трасса была абсолютно сухой, за исключением седьмого и восьмого поворотов – не было смысла ставить промежуточную резину, к тому же позади меня был комфортный отрыв. Но через полторы минуты ситуация изменилась и мне пришлось снова ехать в боксы.

Сегодня у меня не было шансов на победу — ни на мокрой, ни на сухой трассе, хотя мы действовали агрессивно и пытались победить. Мы надеялись, что у Макса шины Medium быстро потеряют эффективность, но он проехал 50 кругов в потрясающем темпе. Тем не менее, мы все ближе! Впереди Испания!»

Лэнс Стролл (сход): «Честно говоря, мне эта гонка ничем не запомнилась. Первый круг был очень насыщен событиями – несколько столкновений, летящие со всех сторон обломки. В этих инцидентах моя машина получила достаточно серьёзные повреждения, но я продолжал бороться с соперниками, обогнал несколько машин – было весело!

Проблемы с тормозами возникли ещё до дождя, а когда трасса стала влажной, я просто не мог остановить машину. Думаю, я зацепил барьер раз пять, не меньше. Это был не мой день.

Поздравляю Фернандо с отличным результатом. Я постараюсь заработать очки в Барселоне. Я уже с нетерпением жду Испании».

Источник:www.f1news.ru

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