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Ник де Вриз показал лучший результат в сезоне

Ник де Вриз показал лучший результат в сезоне

Юки Цунода мог заработать очки в Монако, но незадолго до финиша на его машине начались проблемы с тормозами, и гонщик AlphaTauri откатился с девятого на пятнадцатое место. Напарник по команде Ник де Вриз финишировал двенадцатым, что стало для него лучшим результатом в сезоне.

Ник де Вриз (12-й): «Очень сложная гонка в непростых условиях. Первый отрезок можно было проехать и получше – на последних семи кругах на Medium я неожиданно сильно потерял в скорости, а потом пошёл дождь. Возможно, стоило меньше прессинговать Оскара Пиастри в начале отрезка. В остальном, неплохая гонка.

Промежуточные шины на первых кругах не прогревались, поэтому им не хватало сцепления, но мне удалось избежать неприятностей. В целом, я доволен своим уик-эндом, поскольку не допустил ошибок в сложных условиях.

Приятно финишировать недалеко от первой десятки. Команда отлично работала весь уик-энд, и мы заняли те позиции, которые и должны были занять. Всё положительное, что было в этот уик-энд, мы возьмём с собой в Барселону».

Юки Цунода (15-й): «Неприятный результат, ведь в гонке у меня был хороший темп, и я контролировал ситуацию, особенно на сухой трассе. После начала дождя мы в идеальный момент перешли с Medium на промежуточные шины – команда отлично поработала.

На протяжении всего уик-энда у меня были проблемы с тормозами, и под дождём они усилились. До самого финиша я чувствовал себя пассажиром. Конечно, я разочарован, как и команда, поскольку сегодня мы могли заработать очки. Сложно принять такой результат, но есть области, в которых мы должны прибавить. Тем не менее, в этот уик-энд были и позитивные моменты. Теперь нужно отдохнуть и сосредоточиться на Барселоне».

Источник:www.f1news.ru

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Ник де Вриз показал лучший результат в сезоне

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