Штайнер: Гонка была проиграна ещё вчера

После неудачной квалификации в Haas F1 пытались отыграться за счёт рискованной стратегии, но успеха это не принесло…

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Мы сделали всё возможное, чтобы заработать очки. Нет смысла финишировать двенадцатым, тринадцатым или четырнадцатым, поэтому в конце мы решили рискнуть – никогда не знаешь, что может случиться, но это не сработало.

Гонка была проиграна ещё вчера в квалификации, мы знали, что если не произойдет ничего экстраординарного, мы не сможем заработать очки. Сегодня мы получили штраф за инцидент на первом круге, но не знаем, за что. Похоже, непоследовательность решений со стороны FIA становится нормой».

Кевин Магнуссен (19-й): «Мы попробовали всё, пытались сделать всё наоборот, но ничего не вышло. Когда пошёл дождь, я остался на трассе в надежде на автомобиль безопасности или красный флаг, но этого не произошло.

В итоге я финишировал последним. Мы поставили шины для сильного дождя, никак не могли заставить их работать, а когда это произошло, гонка уже закончилась.

Когда вы ведёте борьбу за пределами первой десятки, есть смысл рисковать – так мы сегодня и поступили, но ничего не вышло. Хорошо, что на следующей неделе ещё одна гонка».

Нико Хюлкенберг (17-й): «Не самый удачный уик-энд, но гонка получилась забавной из-за того, что условия постоянно менялись. Я рад, что справился с этими переменами и проехал вполне достойно.

На свободной трассе машина позволяла ехать в хорошем темпе, но большую часть гонки я провёл в трафике – в Монако это обычное дело. Надеюсь, в Барселоне мы будем более конкурентоспособны».