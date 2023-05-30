Фредерик Вассёр оправдывает тактику Ferrari в Монако

Фредерик Вассёр, комментируя итоги Гран При Монако, в котором Шарль Леклер финишировал 6-м, а Карлос Сайнс – 8-м, высказался в защиту неоднозначных решений, которые принимались стратегами Скудерии и по ходу гонки стали причиной весьма раздражённых реплик испанца в радиоэфире.

Сайнс с самого старта ехал вплотную за Эстебаном Оконом, но на 11-м круге при попытке атаки машины Alpine повредил переднее крыло на своей Ferrari. На 33-м круге Эстебан отправился в боксы за свежей резиной, а Карлос провёл пит-стоп на круг позже – в команде считали, что это позволит ему вернуться на трассу впереди Льюиса Хэмилтона, который к тому моменту уже побывал в боксах.

Однако Сайнс был недоволен таким решением, полагая, что если бы он остался на свободной трассе, то после пит-стопа смог бы оказаться впереди Окона. Но Вассёр с ним не согласился.

«Думаю, что это была неплохая тактика, ведь когда мы позвали его в боксы, это было сделано, чтобы защититься от Хэмилтона, чтобы предотвратить потерю позиции по отношению к Льюису, – заявил руководитель команды Ferrari. – Полагаю, это было правильным решением, ведь сохранить позицию было критически важно. Если бы не риск потерять её из-за Хэмилтона, то было бы лучше продлить первый отрезок (для Сайнса), но думаю, что в той ситуации мы приняли рациональное решение».

Когда начался дождь, в Ferrari решили рискнуть и оставить обоих гонщиков на трассе на сликах – в итоге Леклер и Сайнс перешли на промежуточные шины одними из последних. Но Вассёр и это решение не готов признать ошибочным: «Когда начался дождь, мы решили рискнуть: в тот момент мы были на 5-й и 7-й позициях, но попытались побороться за 3-ю.

Однако предсказать, как будут меняться условия, было сложно: оказалось, что дождь полил сильнее, чем прогнозировалось, поэтому не стоит винить Карлоса за допущенную ошибку. Тем не менее, мы должны проанализировать, почему наш темп на промежуточных шинах был недостаточно высоким.

Если же говорить о уик-энде в целом, то мы показали неплохой темп в квалификации, и теперь задача в том, чтобы повторить это через неделю в Барселоне. Пелотон очень плотный, поэтому действовать надо очень чётко, ведь малейшая ошибка может обойтись очень дорого.

Мы собираемся представить несколько новинок, которые должны позволить сделать шаг вперёд в плане эффективности шасси, и посмотрим, чего команде удастся добиться в Испании».