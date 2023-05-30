Глок: Алонсо может стать главным соперником Макса

Тимо Глок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Deutschland, в своей колонке на сайте телеканала поделился основными соображениями, посвящёнными итогам Гран При Монако.

Макс Ферстаппен одержал свою 39 победу в составе Red Bull Racing, и складывается такое впечатление, что верхнего предела для него просто нет. Он выступает лучше всех на любых трассах и в любых условиях. Если не подведёт техника, то одолеть его очень трудно.

Ферстаппену всего 25 лет, и он по-прежнему может очень многого добиться, так что вопрос тут только один: как долго он захочет выступать? Он уже не раз говорил, что не знает, сколько ещё лет он может выдерживать стрессы Формулы 1, ведь календарь чемпионата разросся до 23 гонок. Но однозначно, что Макс выполнит контрактные обязательства перед Red Bull и будет выступать до 2028 года – посмотрим, сколько ещё побед он одержит.

Перес больше не может позволить себе ошибаться

А вот его напарник, Серхио Перес, постарается побыстрее забыть уик-энд в Монако. Если он собирается соперничать с Ферстаппеном за победу в чемпионате, то не должен допускать повторения чего-то подобного. Опытнейший Фернандо Алонсо получает огромное удовольствие, пилотируя быструю машину Aston Martin, и у него очень боевой настрой.

Пересу нельзя совершать серьёзные ошибки, потому что этим тут же воспользуется Фернандо, который всегда поднимается на подиум и даже понемногу начинает прессинговать Ферстаппена. Интересно, каких ещё сюрпризов можно ждать от Aston Martin? В команде объявили, что планируют модернизировать машину в течение всего сезона, и это тоже вызывает любопытство.

Конечно, Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате, но если хотя бы одна или две гонки сложатся не слишком удачно, то очки, которые он будет терять, скорее всего достанутся Алонсо, и испанец может стать главным соперником Макса. Поэтому не стоит исключать, что мы ещё увидим интересную схватку за титул. Разумеется, у Алонсо тоже могут быть неудачные уик-энды, и тогда этим обязан воспользоваться Перес, чтобы заработать как можно больше очков.

Alpine и Mercedes могут прибавить в Барселоне

Команда Alpine и Эстебан Окон в минувший уик-энд доказали, что им удалось сделать шаг вперёд. Но вот вопрос: смогут ли они столь же удачно выступать на других трассах? Показательным станет этап в Барселоне, ведь на каталонском кольце проверяется эффективность аэродинамики. Не менее интересно посмотреть, как покажет себя модернизированная машина Mercedes, как быстро им удастся разобраться с её особенностями.

Как и в случае с Alpine, здесь не стоит спешить с выводами, ведь у Гран При Монако свои законы. Там многое зависит от гонщика, хотя, возможно, более эффективное шасси тоже сыграло свою роль. Будем надеяться, что в Mercedes тоже смогли сделать шаг вперёд, поэтому я с нетерпением жду уик-энда в Барселоне, и мне особенно хочется посмотреть, на какие скорости там будет способна обновлённая машина W14.

Ferrari продолжает допускать ошибки

Для Ferrari Монако остаётся заколдованным местом, прежде всего для Шарля Леклера. Он отлично провёл квалификацию, но затем его команда допустила явную ошибку, не предупредив, что на трассе на быстром круге находится Ландо Норрис и догоняет его. В итоге Леклер был оштрафован и потерял три позиции на старте.

Когда в Монако ты начинаешь гонку шестым, то бороться за место на подиуме становится трудно. Да и особой скоростью по ходу Гран При машина Ferrari не отличалась, тем более гонщики Скудерии постоянно ехали в трафике.

Для итальянской команды это был очередной неудачный уик-энд, и в следующих гонках она должна сделать большой шаг вперёд и в том числе поработать над устранением разного рода мелких недочётов. Нельзя же постоянно мешать самим себе! Надо воспользоваться общим недовольством в команде, связанным с тем, что она ошибается чаще, чем соперники, сделать выводы и впредь постараться допускать как можно меньше просчётов.

От Оскара Пиастри можно ждать многого

Оскар Пиастри отлично справляется со своими задачами, делает это спокойно, и его ничто не сбивает с толку. В пятницу он довольно много уступал Ландо Норрису, но это его не смутило, и он постепенно прибавлял. В квалификации Пиастри уже был примерно на уровне напарника, а затем очень хорошо провёл гонку и финишировал десятым.

Это говорит о стабильном прогрессе австралийца. Поскольку теперь гонки будут проходить на трассах, которые Оскар знает по Формуле 2, то ему вполне по силам осложнить жизнь Ландо. От Пиастри можно ждать многого. У его менеджера, Марка Уэббера, большой опыт в Формуле 1, и он помогает Оскару двигаться в нужном направлении. Это заслуживает высоких оценок, так что остаётся только за них порадоваться.