Изола: В пятницу команды протестируют новые шины

На Гран При Испании шинники из Pirelli привезут жёсткую тройку составов – С1, С2 и С3, а в пятничных тренировках команды получат по два дополнительных комплекта новых сликов для тестирования и оценки. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола рассказал подробности.

Марио Изола: «Традиционно трасса в Барселоне является популярной для тестов машин и шин. Это полноценная трасса с поворотами разных типов и очень длинной прямой. В результате аэродинамическая эффективность имеет ключевое значение для того, чтобы быть конкурентоспособной.

Третий сектор модифицирован в этом году – финальной шикане вернули оригинальную конфигурацию. Благодаря этому трасса станет более плавной, а скорость выхода на главную прямую возрастёт.

В третьем и девятом поворотах действуют особенно сильные боковые нагрузки на шины, поэтому мы выбрали точно такие же составы, как на первый этап сезона в Бахрейне. Важно помнить, что по сравнению с прошлым годом, состав C1 – новый, специально разработанный, чтобы закрыть нишу между самым жёстким составом (сейчас называется С0) и С2. В теории это должно предоставить командам больший выбор вариантов стратегий, учитывая, что в прошлом году самый жёсткий состав не использовался в гонке.

Ещё одно новшество этого уик-энда – возможность для гонщиков протестировать в пятничных тренировках два комплекта Hard новой конструкции, которая будет использоваться с Гран При Великобритании. За исключением некоторых новых материалов, которые уже были омологированы после обширной программы испытаний, новая спецификация составов идентична предыдущей.

Изначально мы планировали использовать эти шины с 2024 года, но изменили решение, чтобы повысить устойчивость конструкции шин, поскольку нагрузки, которые создают нынешние машины, уже достигли показателей, которых мы ждали только к концу сезона. Новая конструкция не влияет на технические параметры или характеристики шин.

После гонки мы продолжим тесты шин 2024 года – Mercedes и Ferrari будут работать два дня с нашими наработками составов и конструкций для следующего сезона».