Марк Хьюз: Макс действовал мастерски в любых условиях

Марк Хьюз на страницах The Race проанализировал итоги Гран При Монако, не скупясь на похвалы в адрес Макса Ферстаппена, одержавшего очередную победу, причём в непростых обстоятельствах.

Позади было уже примерно 65% дистанции Гран При Монако, когда хлынул дождь, и капризы погоды вновь сыграли свою старую злую шутку, после чего на трассе начался хаос.

Драма длилась три круга, на которых происходили суетливые пит-стопы, машины оказывались за пределами трассы, лидер гонки цеплял барьеры перед поворотом Portier, стараясь добраться до боксов на изношенных сликах. Но это небольшое приключение не повлияло на тотальное превосходство Макса Ферстаппена в Монако.

На самом деле, оно его только подчеркнуло, поскольку в Aston Martin решили рискнуть и во время шквальной череды пит-стопов поставили на машину Фернандо Алонсо слики – в надежде, что дождь прекратится так же быстро, как и начался. И тогда всем пришлось бы снова ехать в боксы, чтобы избавиться от промежуточных шин, что позволило бы испанцу выйти в лидеры. Но, разумеется, дождь не прекратился, поэтому Фернандо на следующем круге вынужден был вернуться в боксы за комплектом Intermediate. При этом он ничего не потерял, поскольку преимущество перед Эстебаном Оконом, гонщиком Alpine, ехавшим третьим, вполне позволяло провести лишний пит-стоп.

Ферстаппен действовал мастерски, и дело не только в том, что он уверенно контролировал ход гонки и когда трасса была сухой, и когда асфальт был залит дождём. Макс ещё и отлично работал с резиной, что стало критически важным фактором в минувший уик-энд, ведь у команд был весьма широкий выбор между шинами Medium (на которых стартовал двукратный чемпион мира, а также Окон и Льюис Хэмилтон) и Hard (которые предпочли Алонсо, гонщики Ferrari и Джордж Расселл).

Метеорадар предсказывал осадки во второй половине гонки, поэтому, когда на стартовом поле с колёс были сняты термочехлы, и стало понятно, кто какие шины выбрал, в Red Bull встревожились, что резина Hard – в отличие от Medium – может позволить оставаться на трассе до момента, когда начнётся дождь.

Но даже если бы дождь не начался, и все бы отправились в боксы за свежими сликами, более жёсткая резина на Aston Martin Алонсо могла бы позволить ему проехать несколько быстрых кругов, тогда как Ферстаппен был бы вынужден раньше поменять изношенные шины Medium.

Но команде Red Bull не стоило волноваться. Макс всё держал под контролем, ехал достаточно быстро и смог создать нужный отрыв на случай появления автомобиля безопасности, благодаря чему потом смог провести пит-стоп на круг позже, чем Aston Martin.

При этом он вполне аккуратно работал с резиной, и когда начался дождь, смог сразу перейти со сликов на промежуточные шины. Кстати, было заметно, что его старые слики были в лучшем состоянии по сравнению с жёсткими шинами, снятыми с машины Алонсо.

Безусловно, тому, кто лидирует, проще беречь резину, да ещё если его машина генерирует больше прижимной силы, однако дело ещё и в том, что Ферстаппен умеет правильно работать с шинами, контролируя процесс гранулирования, загружая переднюю и заднюю ось поочерёдно. По радио он жаловался, что с резиной начались проблемы, но его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе заверил, что он по-прежнему держит нужный темп.

При этом Макс на первом отрезке ехал далеко не в полную силу. Это стало очевидно в сравнении с темпом Серхио Переса, его напарника, стартовавшего последним. Уже после первого круга мексиканец перешёл с шин Medium на Hard, и если бы не пошёл дождь, то он бы проехал на этом комплекте до самого финиша.

После столь раннего пит-стопа ему надо было отыграть около 20 секунд, чтобы догнать пелотон, и он проезжал круги за 1 минуту и 16 с чем-то секунд, тогда как Ферстаппен – за 1’18. Но даже в этой ситуации темп Макса был достаточно высокий, чтобы через десять кругов оторваться от Алонсо на 3,3 секунды. Фернандо в свою очередь опережал Окона больше чем на 10 секунд.

Так что дело было не только в темпе как таковом, но в умении Ферстаппена всё держать под контролем и принимать правильные решения. Как только шины на его RB19 нормально прогрелись, он поехал достаточно быстро, и можно сказать, что Алонсо оказался «на ничейной территории», потому что Макс был далеко впереди, а Эстебан предпочитал беречь резину и держал умеренный темп, и это преимущество перед гонщиком Alpine превышало затраты времени на проведение пит-стопа, что и позволило Aston Martin пойти на риск, когда начался дождь.

Риск не оправдался, поскольку дождь лил всё сильнее, воды на трассе становилось всё больше, и Алонсо на следующем круге вернулся в боксы за промежуточной резиной.

Когда Фернандо поехал на свой первый пит-стоп, в Red Bull решили выждать ещё круг, из-за чего по пути в боксы у Ферстаппена произошёл опасный эпизод в повороте Portier. Но преимущество Макса было столь велико, что они могли себе позволить подобную роскошь. Даже если бы Алонсо сразу перешёл на шины Intermediate, отрыв был всё равно достаточно большим, и вряд ли бы Ферстаппен почувствовал серьёзный прессинг.

Теперь преимущество Макса в личном зачёте выросло до 39 очков, а на его счету больше побед, добытых за рулём машин Red Bull, чем у любого другого гонщика, выступавшего за эту команду. Он уже превзошёл рекорд Себастьяна Феттеля, у которого было 38 побед за Red Bull.

Эстебан Окон в Монако финишировал третьим, и этот результат, как и победу Ферстаппена, предопределило отличное выступление в квалификации. Пилот Alpine стартовал на шинах средней жёсткости, держал стабильный темп, отразил атаку Карлоса Сайнса и смог перейти на промежуточную резину в идеально выбранный момент.

Гонщики Ferrari, вероятно, могли бы закончить Гран При на более высоких местах, чем 6-е и 8-е, но ради хорошего темпа в квалификации машины Шарля Леклера и Карлоса Сайнса были настроены на слишком низкий дорожный просвет, поэтому пилотировать им было не слишком комфортно.

Несмотря на это Леклер показал третий результат, что было очень здорово, однако всё испортил штраф за создание помехи на трассе во время квалификации. Это произошло из-за того, что команда плохо информировала Шарля об обстановке на трассе, и в итоге он потерял три позиции на старте.

Сайнс в начале гонки допустил просчёт, атакуя Окона, что могло обойтись ему дороже, чем сломанная торцевая пластина переднего крыла. Но его раздражение тоже можно понять: команда слишком рано позвала его в боксы после пит-стопа Окона, хотя испанец ехал на жёсткой резине, и если бы он остался на свободной трассе, то смог бы прибавить, а затем, когда начался дождь, сразу перейти на промежуточные шины, таким образом сэкономив пит-стоп.

А потом он ещё и оказался за пределами трассы в повороте Mirabeau, из-за чего потерял несколько позиций, в том числе и по отношению к напарнику.

Благодаря просчётам Ferrari, Хэмилтон и Расселл смогли подняться на 4-е и 5-е места, хотя Джордж тоже вылетал в повороте Mirabeau и к тому же, возвращаясь на трассу, зацепил машину Переса и был оштрафован за небезопасное возвращение на трассу.

Пьер Гасли в этот уик-энд не дотягивал до уровня Окона, но смог заработать для Alpine очки за 7-е место, вклинившись между двух Ferrari. Гонщики McLaren были способны на отличный темп на промежуточной резине – на мокрой трассе Ландо Норрис и Оскар Пиастри ехали быстрее всех и в итоге заняли два последних призовых места.