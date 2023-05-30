Мартин Брандл об итогах Гран При Монако

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл, анализируя итоги Гран При Монако, не скупился на похвалы в адрес Макса Ферстаппена…

Это был лучший Гран При Монако, который мне довелось посетить за долгое время. На трассе происходили интереснейшие события, а за телетрансляцию впервые отвечала непосредственно Формула 1, и всё это делало шоу ещё более ярким.

Во время второй тренировки вместе со оператором Sky я, как обычно, прошёлся вдоль трассы и был просто поражён скоростью машин и предельной точностью, с которой пилотировали гонщики.

Нам в своё время в основном приходилось просто стараться не врезаться в какую-нибудь другую машину, совершавшую резкие перемещения на кочковатой городской трассе, да ещё коробки передач у нас были ручные, но сейчас гонщики демонстрируют в Монако просто невероятные скорости.

Лучшая квалификация за последнее время

Разумеется, запросто врезаться можно и сейчас. Гонщиком, кому в этом плане больше всех не повезло, стал Серхио Перес, победитель прошлогоднего Гран При Монако, который вообще-то считается специалистом по городским трассам.

В начале первой части квалификации он слишком быстро вошёл в поворот Saint Devote и врезался в отбойник на внешней стороне трассы. Вероятно, его внимание отвлекла машина Alpine – она ехала перед ним и освободила траекторию, свернув в сторону длинного выезда с пит-лейн. Какой бы ни была причина, но машина Red Bull получила очень сильные повреждения, а также был нанесён удар по его шансам на титул в противостоянии с напарником.

Теперь Пересу предстоял старт с последней 20-й позиции. Кроме того, когда его машину поднимал кран, чтобы эвакуировать её с трассы, мир Формулы 1 получил отличную возможность рассмотреть, как выглядит RB19 снизу. Не сомневаюсь, все успели сфотографировать эти хитрые каналы Вентури и прочие важные элементы аэродинамики на днище фантастически быстрой машины Red Bull.

Я не хочу сказать, что какая-то команда сможет быстро добиться таких же скоростей и прижимной силы, как у Red Bull, но всё-таки это была очень важная информация, ведь по фотографиям легко произвести все необходимые замеры.

Квалификация стала просто сенсацией, и была настоящим испытанием как для 25-летнего действующего чемпиона мира, так и для 41-летнего Фернандо Алонсо.

В Монако команде Aston Martin очень хотелось прервать череду побед Red Bull, и Алонсо сделал для этого всё, что было в его силах. Также полностью выложились Шарль Леклер и Эстебан Окон, чья машина Alpine пробилась во второй ряд стартового поля. Квалификационный круг Окона впечатлял не меньше, чем те, которые проехали в финальной сессии Ферстаппен и Алонсо, и Эстебан в итоге начинал гонку с третьей позиции.

Произошло этого благодаря тому, что когда Леклер медленно возвращался в боксы, по дороге обсуждая со своим инженером итоги финальной сессии, его не предупредили, что сзади едет Ландо Норрис, причём гонщик McLaren был на быстром круге.

Штраф за создание помехи на трассе, да ещё а туннеле, был неотвратим, и потерю трёх позиций на старте ещё можно считать вполне мягким наказанием.

Заключительная попытка Ферстаппена, позволившая ему завоевать поул, была максимально яркой. Весь уик-энд Алонсо за рулём Aston Martin был несколько быстрее в поворотах, но гонщик Red Bull принял этот вызов, хотя ему пришлось нестись просто впритирку к барьерам. Последний сектор его круга был фантастически быстрым, и эту квалификацию в Монако в Формуле 1 ещё долго будут вспоминать.

Aston Martin играет вдолгую

Итак, стартовое поле было сформировано, но в воскресенье перед стартом гонки там толпилось столько людей, что машин почти не было видно. Всё это больше напоминало центральный вокзал Токио в час пик, чем стартовое поле, но чувствовалось, что атмосфера по-настоящему наэлектризована. Гонщики поступили разумно, когда предпочли удалиться в боксы своих команд, там всё-таки было поспокойнее.

Перед гонкой поговаривали о возможном дожде, но не было полной уверенности, что он может начаться по ходу Гран При и окажется довольно продолжительным. В Aston Martin решили сыграть вдолгую и поставили на машину Алонсо жёсткую резину, а это означало, что Фернандо на старте прежде всего будет сдерживать Окона, а не пытаться опередить Ферстаппена на 150-метровом разгоне в сторону зоны торможения 1-го поворота.

В этом плане в Red Bull могли расслабиться, ведь на машине Макса стоял свежий комплект шин Medium, однако надо было иметь в виду, что по ходу гонки у Алонсо будут более широкие возможности для тактического манёвра.

Впрочем, это рискованная тактика, ведь если на трассе достаточно рано появится автомобиль безопасности, то ещё не факт, что Фернандо захотел бы перейти на резину средней жёсткости и потом ехать на ней до финиша.

Alpine и Эстебан Окон изначально нацелились на 3-е место, поэтому он предпочитал беречь шины, и за спор за победу повели только два гонщика, ехавших впереди. Мне такой подход не нравится, ведь когда Окон провёл пит-стоп на 32-м из 78 кругов гонки, было видно, что его шины ещё вполне нормально держали трассу. Но из-за этого визита в боксы он так сильно отстал от лидеров, что уже не смог бы воспользоваться моментом, если бы у Макса или Фернандо возникли временные сложности на трассе или на пит-стопе.

Есть в такой тактике некая покорность обстоятельствам, однако в Alpine были чрезвычайно рады и третьему месту, занятому французским гонщиком.

В остальном пелотоне происходило немало разного рода событий, в том числе нелепых – например, Карлос Сайнс на Ferrari ткнул сзади машину Окона, чему явно не обрадовался. А Лэнс Стролл и Серхио Перес пытались пробиваться вперёд, поскольку стартовали с позиций, не соответствовавших скоростным возможностям их AMR23 и RB19.

Но на этих машинах шириной два метра обгонять в Монако ещё сложнее – впрочем, так было всегда, даже в те времена, когда техника в Формуле 1 была более лёгкой и компактной. Хорошим примером могут служить тщетные попытки, которые 31 год назад предпринимал Найджел Мэнселл, стараясь опередить Айртона Сенну.

Ферстаппен отличился в сложных условиях

Темп Ферстаппена был несколько выше, чем у Алонсо, однако испанец всё-таки держался достаточно близко к машине лидера, и это сказалось на тактике Red Bull. Тем временем угроза дождя ближе к концу гонки становилась всё более реальной, потому Максу пришлось проехать более длинный первый отрезок.

Ферстаппен и Алонсо мастерски действовали, сохраняя высокий темп и при этом рационально расходуя ресурс уже порядком изношенной резины. А потом начался дождь, и в нескольких поворотах дальней части трассы асфальт был уже мокрый. Но когда Алонсо свернул в боксы, то к удивлению многих и к радости Red Bull на его машину поставили свежий комплект сликов.

После гонки я разговаривал с обеими командами и слышал мнения, что Алонсо вряд ли бы выиграл, если бы сразу перешёл на промежуточные шины, за которыми ему пришлось возвращаться в боксы всего через один круг, причём он их получил одновременно с Ферстаппеном. И всё-таки если бы он перешёл на них сразу, то шансы выйти в лидеры у него были бы намного выше, и это была бы реальная угроза Red Bull.

Насколько мне известно, после финиша Алонсо сказал своей команде, что в тех конкретных обстоятельствах надо было принимать именно такое решение, какое они приняли, потому что трасса по пути в боксы была в основном сухая, а мокрым и скользким асфальт был лишь в паре поворотов. А Фернандо не тот человек, который станет молчать, если думает, что из-за кого-то лишился победы, тем более в Монако.

После этого надо было проехать ещё 24 круга по очень мокрой трассе, причём она была мокрой настолько, что Перес перешёл на шины для сильного дождя – поскольку он вообще не претендовал на очки, то в Red Bull поставили на нём эксперимент.

Комментируя гонку, я отметил, что в Mercedes очень вовремя приняли решение о переходе на промежуточные шины: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл получили их на 53 круге. Но я тогда не сообразил, что Расселл вполне мог отобрать у Окона 3-е место, если бы не заблокировал колёса в повороте Mirabeau.

После этого он ещё и получил 5-секундный штраф за опасное возвращение на трассу: его машина получила довольно ощутимый удар от RB19 отстававшего на круг Переса. Впрочем, на самом деле, гонщику всё равно ничего не остаётся, как только попытаться вернуться на трассу, прибавить газу и надеяться на лучшее. Если только вы не собираетесь в зоне вылета терпеливо дожидаться сигнала маршала, который вам махнёт, когда трасса будет свободной.

Гонщики мало что могут видеть по сторонам кокпита, у которого высокие боковины, а кроме того, к шлему пристёгнута система HANS, и поворачивать голову в любом случае можно только на небольшой угол. А если ваша машина оказалась за пределами гоночной траектории, то зеркала практически бесполезны.

Когда Макс Ферстаппен пытался найти правильный темп, подходящий для этих сложных условий, он пару раз зацепил барьеры, однако подвеска, рулевые тяги и колёса на современных машинах достаточно прочные.

В общем, Макс одержал блестящую победу, второй раз в карьере выиграв Гран При Монако – в этом году ниже второго места он вообще не опускался. Эта успешная серия продолжилась, и теперь он опережает Серхио Переса, своего напарника, на 39 очков.

Когда я соперничал с такими гонщиками, как Айртон Сенна, Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен, и уступал им по чистой скорости и уровню таланта, то понял, что необходимо в максимальной степени задействовать все факторы, на которые я мог повлиять. Т.е. речь о настройке машины, хороших стартах, кругах возвращения в боксы, умении разбираться с трафиком и т.д. Так что Серхио лучше смириться с перспективой финишировать вторым и признать гениальность Ферстаппена, а в удачные дни демонстрировать своё особое мастерство, как это было, например, в прошлом году в Сингапуре и в этом сезоне в Баку.

После одного часа и 49 минут гонки при полной концентрации и в экстремальных условиях тройка лучших поднялась на знаменитый подиум в Монако, где их поздравили Князь Альбер и его супруга, и на этом интересный уик-энд завершился. Теперь нас ждёт автодром в Барселоне, который находится всего в нескольких часах езды, и там всех ждёт новый, но уже иной вызов.