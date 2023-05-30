Роб Маршалл станет техническим директором McLaren

Роб Маршалл, ранее занимавший пост главного конструктора Red Bull Racing, с 1 января следующего года станет новым техническим директором McLaren – сегодня об этом объявила пресс-служба команды из Уокинга.

Он войдёт в состав группы технических руководителей, присоединившись к Питеру Продрому и Дэвиду Санчесу, и будет подчиняться непосредственно Андреа Стелла, руководителю команды.

Поддержку ему будет оказывать Нил Хоулди, которому доверены обязанности заместителя технического директора – это новая должность в структуре инженерного департамента McLaren.

Роб переходит в McLaren после 17 лет работы в Red Bull Racing, и его назначение станет одним из важнейших шагов, предпринятых командой в стремлении выйти на более высокие позиции в чемпионате.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Я невероятно рад, что Роб присоединится к McLaren. Он отдал автоспорту более 25 лет и поделится с нами своим обширным опытом и знаниями, накопленными за время работы в Red Bull Racing, где добился впечатляющих достижений.

Его назначение станет одним из важнейших и вполне естественных шагов в стремлении команды вернуться на лидирующие позиции. Наша команда намерена бороться за победы в чемпионате, но в нескольких предыдущих сезонах мы не показывали стабильного прогресса и не добивались роста конкурентоспособности.

В последние месяцы мы прилагали усилия, направленные на изменение сложившейся ситуации. Мы применяем комплексный подход, основанный на укреплении кадрового состава команды, и продолжаем программу совершенствования наших технологий и инфраструктуры, которая вскоре тоже будет реализована.

Люди и традиции, свойственные McLaren – наш самый важный ресурс. Мы занимаемся развитием и продвижением собственных талантов, но параллельно укрепляем команду за счёт приглашения новых специалистов. Теперь наши ряды пополнит такой первоклассный профессионал, как Роб, что поможет достичь высочайших технических стандартов в деле разработки машин, способных побеждать».