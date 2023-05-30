Сайнс хочет решить вопрос с контрактом до нового сезона

Контракт Карлоса Сайнса с Ferrari истекает в конце 2024 года. Испанский гонщик рассказал, что хочет до начала следующего сезона определиться с вариантом дальнейшего продолжения карьеры.

Карлос Сайнс: «Я не хочу раскрывать свои стратегии относительно переговоров по контракту, поскольку никогда публично не обсуждаю эти вопросы. Однако если вы слышали мои интервью прошлых лет, то я всегда говорил, что хочу начинать новый сезон зная, где я буду выступать через год.

В Renault я получил опыт, когда в начале сезона не знал, что ждёт меня в будущем, и мне такой подход совершенно не понравился. Поэтому теперь задача сводится к тому, чтобы заранее всё спланировать.

Вовсе не обязательно решать вопрос с контрактом уже в этом году, но его нужно решить в начале следующего года или до старта нового сезона».