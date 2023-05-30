Серхио Перес извинился перед командой после того, как ошибся в квалификации и не заработал очков в гонке…

Серхио Перес: «Я заплатил высокую цену за свою субботнюю ошибку. Она мне дорого обошлась. Я должен извиниться перед командой – такие ошибки недопустимы. Но нужно сделать выводы и двигаться дальше. Я не могу позволить себе провести ещё одну гонку без очков на финише.

В гонке поначалу всё складывалось неплохо, но скоро я застрял в трафике, что не позволило добиться большего. Я сломал переднее антикрыло, когда задел Магнуссена, рано затормозившего перед шиканой.

Когда вы позади, приходится рисковать. Я понятия не имел, что происходит. К сожалению, машина получила серьёзные повреждения. Потом пошёл дождь, я одним из последних заехал на пит-лейн, а потом задел стену. Это был хаос, а не гонка».