Алекс Элбон: В Барселоне мы проехали миллион кругов

Трасса в Барселоне требовательна к аэродинамике, что не подходит Williams, но в команде с оптимизмом ждут предстоящего этапа…

Алекс Элбон: «С нетерпением жду этап в Барселоне, где после множества гонок на уличных трассах мы сможем поработать на стационарном автодроме.

В Барселоне все команды и гонщики проехали миллион кругов, мы отлично её знаем. Сочетая скоростные и медленные участки, она очень хорошо подходит для оценки эффективности машины, а теперь. После изменения конфигурации на третьем секторе, она стала ещё быстрее, что добавит интереса. Посмотрим, как это повлияет на обгоны.

Трасса в Барселоне не подходит нашей машине, по крайней мере раньше она нам не подходила, но изменение конфигурации нам может помочь».

Логан Сарджент: «Я готов к предстоящей гонке и с волнением её жду. С Барселоной у меня связано множество хороших воспоминаний, мне нравится там выступать. Учитывая высокую степень износа шин непростые условия, для нас этот этап наверняка окажется непростым, но мы к нему хорошо готовы».