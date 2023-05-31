Андретти: Постараюсь убедить Макса выступить в Indy 500

Марио Андретти, легендарный американский гонщик, чемпион мира 1978 года, в своё время выигравший Indy 500, заявил, что постарается убедить Макса Ферстаппена выступить в этой культовой гонке на овальном автодроме в Индианаполисе.

«Можно сказать, что автоспортивное сообщество – это большая дружная семья, в неё входят представители самых разных дисциплин, – сказал Андретти в интервью нидерландскому телеканалу Ziggo Sport. – Но лично мне, как вы знаете, всегда было интересно проверить свои силы во всех категориях. Мне очень хотелось выступать во всех главных чемпионатах, и теперь у меня везде есть друзья.

Я постараюсь убедить Макса. В общем, когда-нибудь в будущем, после того, как он выиграет восемь чемпионских титулов, я с ним поговорю и предложу приехать в Америку, чтобы выиграть Indy 500!»

Голландцу всего 25 лет, но он уже выиграл два титула в Формуле 1 и вполне вероятно, что в этом сезоне выиграет третий. Однако всё чаще в разных интервью он рассуждает о том, что не собирается выступать в чемпионате до сорока лет, тем более, что гонок с каждым годом становится всё больше, соответственно, больше времени приходится тратить на бесконечные перелёты. Кроме того, Макс мечтает когда-нибудь выступить в «24 часах Ле-Мана».

После шести этапов сезона Ферстаппен лидирует в личном зачёте с преимуществом в 39 очков, и в этом году он уже одержал четыре победы.