Формула 1 и Heineken продлили контракт

В Формуле 1 объявили о продлении контракта с компанией Heineken, которая с 2016 года является глобальным партнёром чемпионата. Новое сотрудничество рассчитано ещё на несколько лет, Heineken станет титульным спонсором Гран При Лас-Вегаса и продолжит проводить кампании по ответственному употреблению алкоголя.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «С момента начала нашего сотрудничества с Heineken в 2016 году, они были невероятными партнёрами, которые проводили для наших болельщиков мероприятия мирового уровня, охватывающее всё самое лучшее из мира спорта и развлечений. Они стали ключевой составляющей гоночного уик-энда.

Работа, которую в Heineken проводят для продвижения ответственного употребления алкоголя, остаётся столь же важной, как и опыт, который они создают для новых зрителей и болельщиков со стажем. Мы с нетерпением ждём продолжения совместной работы в этом и следующих сезонах».