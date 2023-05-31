Кристиан Хорнер: Red Bull будет не хватать Роба

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал предстоящий переход главного конструктора команды Роба Маршала на должность технического директора McLaren.

Кристиан Хорнер: «Мы хотим поблагодарить Роба за всё, что он сделал для команды за последние 17 лет. Его работа над поколением машин, позволивших нам выиграть невероятные четыре титула в период с 2010 до 2013 года, была поистине выдающейся.

С тех пор он продолжал оставаться ключевой фигурой в команде, а в 2016 году взял на себя должность главного инженера с расширенными обязанностями, что позволило ему участвовать в других проектах в рамках нашего бизнеса.

Нам будет не хватать влияния Роба, но мы ещё раз говорим ему спасибо за всё, что он сделал, и желаем ему всего наилучшего в его новой роли».