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Автоспорт

Лоран Мекис в конце июня уйдёт в обязательный отпуск

Лоран Мекис в конце июня уйдёт в обязательный отпуск

В следующем сезоне Лоран Мекис, занимающий пост спортивного директора Ferrari, должен сменить Франца Тоста на посту руководителя AlphaTauri. В конце апреля руководитель Скудерии Фредерик Вассёр говорил, что ещё не обсудил с Мекисом условия его ухода из команды, а на этапе в Монако сам Лоран уверял, что окончательное решение ещё не принято.

Однако как удалось выяснить итальянской прессе, сторонам удалось достичь договорённостей. В Монако состоялась встреча с участием президента Ferrari Джона Элканна, руководителя команды Фредерика Вассёра и руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, на которой стороны договорились об условиях ухода Мекиса из Ferrari.

Официально ни одна из команд этого не подтверждает, но Лоран Мекис доработает в Скудерии до конца июня, после чего уйдёт в обязательный шестимесячный отпуск. Таким образом, он сможет приступить к исполнению новых обязанностей в AlphaTauri в январе 2024 года.

По неподтверждённой информации, оставшийся месяц Мекис будет дорабатывать на базе в Маранелло, перестав ездить на Гран При вместе с Ferrari. Насколько эта информация соответствует действительности, станет понятно уже через несколько дней в Барселоне.

Источник:www.f1news.ru

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