Монтойя: Лэнсу Строллу нужно выйти из зоны комфорта

Лэнс Стролл – единственный гонщик, разбивший машину во время дождевой гонке в Монако в минувшее воскресенье. Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что пилот Aston Martin обладает высоким потенциалом, но никак не может его раскрыть из-за того, что находится в зоне комфорта.

Хуан-Паблом Монтойя: «В квалификациях временами Лэнс очень быстр, но когда действительно важно показать результат, ему немного не хватает скорости. Однако Лэнс заметно прибавил за последние годы, и я думаю, что выступления вместе с Фернандо помогут стать ему намного лучше.

Лэнс намного лучше, чем о нём думают – многие его недооценивают. Однако ему нужен кто-то, кто заставит его собраться. Лэнс должен выйти из своей зоны комфорта».