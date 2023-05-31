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Пиастри: Было полезно ехать за Максом на мокрой трассе

Пиастри: Было полезно ехать за Максом на мокрой трассе

Прошедший Гран При Монако Оскар Пиастри назвал одним из самых сложных в своей пока короткой карьере в Формуле 1, но были в прошедшей гонке и положительные моменты для гонщика McLaren. На мокрой трассе Макс Ферстаппен обогнал австралийца на круг, и Оскар воспользовался ситуацией и попробовал ехать вплотную за Максом, чтобы поучиться у него пилотированию машины Формулы 1 на мокрой трассе.

«Тот факт, что Макс ехал прямо передо мной, оказался в каком-то смысле весьма полезным, поскольку это был мой первый опыт пилотирования машины Формулы 1 на сликах по мокрой трассе, – рассказал Оскар Пиастри. – Я знал, что если кто-то и сможет справиться с такими условиями, то это Макс.

Понятно, что на сликах на мокрой трассе он действовал очень осторожно, и я мог держаться вплотную за ним. Даже после перехода на промежуточные шины я довольно уверенно ехал сразу позади него. Но как только трасса начала подсыхать, он почувствовал себя комфортнее и поехал намного быстрее. Но в самом начале я смог удержаться за ним – это лучшее, что я мог сделать. Это приятно».

Источник:www.f1news.ru

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