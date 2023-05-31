Сайнс призывает FIA к последовательности

В Монако стюарды FIA предупредили Сайнса и оштрафовали Ferrari на 25000 евро, когда во время третьей тренировки Карлос помешал находящемуся на быстром круге Лэнсу Строллу, обвинив команду в том, что она не предоставила гонщику точной информации о расположении соперников. После гонки Карлос Сайнс призвал FIA действовать более последовательно…

Карлос Сайнс: «Я не смогу сосчитать, сколько раз мне помешали в Монако в этот уик-энд, это были и более опасные ситуации, и менее опасные. Но я не понимаю, почему нашу команду оштрафовали на 25 000 евро за блокировку – я согласен с тем что нарушил правила и извинился перед Лэнсом, а других за такие же нарушения даже не расследовали.

Во время гонки после пит-стопа я потерял много времени за отстающим на круг Латифи, что стоило мне победы. Он меня блокировал, но в FIA не предприняли никакого расследования.

Все мы хотим от FIA большей ясности и последовательности при принятии решений. Это простое и справедливое требование».