Юки Цунода: В Барселоне мы получим ответы

На прошлой неделе в Монако гонщики AlphaTauri и Юки Цунода не заработали очки. На предстоящем Гран При Испании в команде рассчитывают отыграться и в полной мере оценить эффективность новинок, которые впервые появились на машинах в Монако.

Ник де Вриз: «Я рад, что мы возвращаемся на трассу сразу после Монако, где у нас было несколько положительных моментов, хотя итоговый результат не оправдал ожидания. Я чисто и без ошибок провёл уик-энд – моя лучшая квалификация в сезоне, и с точки зрения скорости я оказался ближе к первой десятке, чем когда-либо.

Команда поставила на машину новинки и, судя по всему, они сработали, но нужно дождаться Барселоны, где мы получим ответы, ведь трасса в Монако не совсем репрезентативная. Это означает, что в пятничных тренировках нам предстоит много работы.

Как и большинство гонщиков, я провёл много времени в Барселоне. Я гонялся здесь в GP3, в Формуле 2 выиграл спринт в 2019 году, а за год до этого финишировал вторым в воскресной гонке. У всех огромное количество информации об этой трассе, поскольку здесь много раз проходили тесты. Плюс ко всему, мы много работали на симуляторе. Мне нравится выступать в Барселоне – типичная европейская трасса, а испанских болельщиков переполняет энтузиазм.

Мне нравится испанский этап и трасса, и я хочу проехать круг по новой конфигурации, хотя на самом деле она не новая, а старая. С какой стороны ни посмотри, нас ждёт хороший Гран При, а расположение автодрома рядом с Барселоной позволит болельщикам насладиться не только гонками, но и городом».

Юки Цунода: «Я получал удовольствие от этапа в Монако вплоть до того момента, как в воскресенье пошёл дождь. Мы с командой хорошо поработали в тренировках, и в квалификации я впервые вышел в финал на этой трассе. Даже в гонке всё складывалось нормально, мы провели пит-стоп в подходящее время, но затем начались проблемы с тормозами, из-за которых было сложно удержаться в десятке.

Я рад, что мы сразу отправляемся в Барселону. В прошлый раз я финишировал здесь десятым. В Монако команда собрала много информации о новинках, но на испанской трассе мы получим чёткое представление об их работе и поймём, сможем ли регулярно претендовать на очки.

Впервые я выступил на этой трассе в GP3 в 2019 году, а в следующем сезоне в Формуле 2 финишировал четвёртым в обеих гонках. Я уже оценил новую конфигурацию на симуляторе – полагаю, Фернандо Алонсо единственный, кто помнит её по гонкам прошлых лет!

Отказ от финальной шиканы означает, что круг станет намного быстрее, чем в предыдущие годы. Не знаю, упростит ли это обгоны, но посмотреть интересно. Два быстрых поворота в конце круга могут повлиять на деградацию шин, которая и так высокая на этой трассе, поэтому потребуется иной подход. В прошлые годы в квалификации уже к концу круга шины могли прийти в негодность, но появление новых быстрых поворотов означает, что эффективно на разгоне на выходе из них не так важна.

Я отправился в Испанию сразу из Монако, чтобы найти время для дополнительных тренировок, что не так просто сделать во время сдвоенных гонок».