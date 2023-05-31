Вассёр: Этап в Барселоне даст более ясную картину

Перед началом уик-энда в Барселоне руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр говорил о нацеленности на успех…

Фредерик Вассёр: «Через несколько дней после гонки в Монако мы возвращаемся в борьбу и проведём этап на домашней трассе Карлоса Сайнса в Барселоне. Во второй гонке подряд один из наших пилотов может рассчитывать на поддержку своих болельщиков, что станет дополнительным стимулом для всей команды добиться хороших результатов на одной из самых известных трасс в календаре.

В Монако мы не смогли показать реальный потенциал нашей машины, но этап в Барселоне даст более ясную картину, в том числе и потому, что мы привезём некоторые дополнительные обновления, как делали на каждой гонке в этом сезоне. Мы рассчитываем добиться большей эффективности машины и заработать хороший результат для команды».