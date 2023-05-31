Вильнёв: Время Риккардо в McLaren подошло к концу

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв подвёл итоги Гран При Монако и предположил, что в McLaren практически принято решение отказаться от услуг Даниэля Риккардо.

Жак Вильнёв: «Приятно видеть, что Гран При Монако по-прежнему остаётся важным, и пилоты хотят вернуться на этот этап, даже если это необычная и странная гонка. И мы убедились, что трасса в Монако, безусловно, может обеспечить зрелищную борьбу.

Как бы вы ни относились к таким гонкам, как Инди-500 или Ле-Ман, но они по-прежнему присутствуют в IndyCar и в гонках на выносливость. В наши дни такие знаковые трассы невозможно построить, но мы должны их сохранить. В Формуле 1 тоже есть такая гонка – в Монако, и ей нужно дорожить.

Шарль Леклер, как и в Барселоне, был намного лучше остальных. Весь уик-энд он был расслаблен и держал ситуацию под контролем. Конечно, этого следовало ожидать, ведь его машина быстра в медленных поворотах. Но я не могу понять, что произошло в гонке. В Ferrari не хотели рисковать с Леклером? Не рисковать в городе, который любит азартные игры и казино? Стратегия «не рисковать» никогда не окупается в Монако. И Сайнс, и Перес приняли правильное решение.

Леклер был сильнейшим на протяжении двух этапов подряд. Он не допускал ошибок, отлично пилотировал, но в Барселоне сошёл из-за технической проблемы, а в Монако не сработала стратегия. Он даже не попал на подиум и вновь проиграл очки Максу. В Ferrari потеряли темп, хотя они должны лидировать, в том числе и в Кубке конструкторов.

Серхио Перес – кандидат на титул. Он быстр весь год, и единственный напарник Макса, которого тот не стёр в порошок. Конечно, Серхио командный игрок, при этом опытный и не такой, как все латиноамериканские гонщики – он сдержан и не вспыльчив. Может быть, когда он только дебютировал в Формуле 1, всё было иначе, но не сейчас. Ему помогает опыт.

Серхио присоединился к команде Макса, зная, что Макс в ней король, но при этом Перес продолжает стараться изо всех сил, по-прежнему быстр, когда это необходимо, а сейчас победил в Монако. Это самая важная победа в карьере гонщика, а теперь он ещё и претендует на титул.

Почему претендует? В Red Bull ведут борьбу с другой командой, поэтому не всегда могут отдавать приказы пропустить напарника. Командные приказы работают, когда ваши гонщики занимают первое и второе места в гонке, но не в ситуации, когда они на первом и третьем. Так что у Серхио есть козыри в рукаве. С Боттасом и Хэмилтоном всё было по-другому, потому что им не приходилось бороться с другими командами, что облегчало применение командной тактики.

Время Даниэля Риккардо в McLaren подошло к концу. Руководитель команды Зак Браун уже говорит, что в его контракте есть пункты, позволяющие с ним расстаться. Такие слова руководителя означают, что решение уже почти принято. Это способ оказать прессинг на гонщика и подготовить прессу к новостям.

В конечном счёте, Риккардо – высокооплачиваемый гонщик, который стоил команде больших денег. Однако он не зарабатывает очки, и у него нет скорости, необходимой команде для развития машины. Они впустую тратят на него деньги. Для McLaren дешевле продолжать платить Риккардо зарплату, но посадить за руль его машины другого гонщика, а Даниэль пусть отдыхает дома на диване. Это суровая реальность, но такова Формула 1».