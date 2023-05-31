Вольфф: В Барселоне мы оценим обновлённую W14

Перед началом уик-энда в Барселоне руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги прошлой гонки и говорил о предстоящем этапе…

Тото Вольфф: «Дождь по ходу гонки – это всегда вызов, но в Монако команда хорошо с этим справилась. Мы принимали верные решения и заработали несколько очков. В Монако невозможно было оценить эффект от наших новинок, но никаких неприятных сюрпризов не возникло.

Впереди Барселона, где мы сможем оценить эффективность обновлённой W14. Эта трасса хорошо нам знакома, хотя после удаления последней шиканы круг станет быстрее. Конфигурация включает широкий диапазон поворотов, что позволит познакомиться с характеристиками нового аэродинамического обвеса. Мы не ждём резкой прибавки конкурентоспособности, но надеемся, что обновлённая машина станет хорошей платформой для дальнейшего развития.

После окончания уик-энда за руль сядет Мик Шумахер, он впервые опробует W14 в реальных условиях во второй день тестов шин Pirelli. Пока он отлично справлялся с работой, работая на симуляторе. Мы с нетерпением ждём, когда он впервые попробует себя на трассе в этом году, и уверены, что это поможет ему в роли резервного пилота».