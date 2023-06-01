Даниэль Риккардо продаёт свой McLaren 720S Spider

В конце прошлого сезона Даниэль Риккардо завершил сотрудничество с McLaren и вернулся в Red Bull Racing, но связи с британским производителем спорткаров у австралийца остались, хоть и опосредованные. Дело в том, что в гараже у Даниэля находятся несколько дорожных машин McLaren, и одну из них он выставил на продажу.

В британской деревушке Брэмшоу в Хэмпшире местный дилер McLaren продаёт McLaren 720S Spider австралийского гонщика. Машина 2021 года с четырехлитровым турбированным двигателем V8 мощностью 720 л.с. разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Пробег у данного экземпляра 6749 миль, а цена – 217 450 фунтов стерлингов.

Даниэль Риккардо использовал эту машину по ходу сезона 2021 года.