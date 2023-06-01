Хэмилтон: Барселона никогда не подходила нашей машине

Перед началом испанского уик-энда Льюис Хэмилтон с интересом говорил о предстоящей оценке подготовленных командой новинок…

Льюис Хэмилтон: «В Монако я почувствовал, что при доработке машины мы сделали шаг в верном направлении, теперь очень хочу оценить эффект от этих новинок в Барселоне.

Эта трасса никогда не подходила нашей машине. Но теперь мы будем выходить из 12-го поворота с полностью нажатой педалью газа – с нетерпением жду возможности оценить поведение машины в 13 и 14-м – двух скоростных правых поворотах. Нагрузка на мышцы шеи там будет велика, как и на переднюю левую шину, но это должно быть весело!

В Монако мы не собрали достаточной информации о работе новинок, на такой трассе вы не можете почувствовать, как они влияют на машину. Но в Барселоне идеальная трасса для тестов. Здесь потрясающее сочетание среднескоростных и быстрых поворотов, так что мы сможем понять, где находимся по отношению к остальным».