Мика Хаккинен: Гонщики Mercedes поборются за подиум

Перед Гран При Испании Мика Хаккинен, бывший гонщик Формулы 1, двукратный чемпион мира, поделился воспоминаниями, связанными с автодромом в Барселоне, и прогнозами на предстоящий этап.

Мне всегда нравилось выступать на трассе в Барселоне, поскольку она требует отточенной техники пилотирования, там затяжные скоростные повороты, постоянно меняется направление движений, а в конце стартовой прямой можно обгонять. В 2007-м в последнем повороте круга появилась шикана, но в этом году её убрали, и гонщикам предстоит выступать на трассе в той конфигурации, какая была во времена моей карьеры.

Два последних поворота перед старт-финишной прямой будут очень быстрыми и очень важными, ведь от них зависит, с какой скоростью ты выйдешь на эту прямую. Думаю, там мы увидим немало интересного!

В 1991-м я участвовал в дебютном Гран При на этом автодроме и в 90-е проехал тысячи кругов по каталонскому кольцу на тестах. Эта трасса всегда отлично подходила для проверки и доработки техники, ведь на ней команды могли получить достоверную информацию об эффективности машины в целом.

Мне удавалось три года подряд выигрывать Гран При Испании – с 1998-го по 2000 гг. Первый раз вообще всё сложилось идеально: я стартовал с поула, проехал самый быстрый круг и победил, сделав важный шаг к первому чемпионскому титулу.

В следующем году я вновь выиграл квалификацию и гонку, но в 2000-м с поула стартовал Михаэль Шумахер, однако мне удалось его опередить на втором пит-стопе. Последний раз я вышел на старт этого Гран При в 2001-м, в мой заключительный сезон в Формуле 1. Я должен был без особых сложностей победить, поскольку по итогам квалификации начинал гонку из первого ряда, обогнал Михаэля и лидировал с преимуществом в 40 секунд, однако за пять поворотов до финиша на моей машине McLaren развалилось сцепление.

Я был очень расстроен, мне было трудно смирится с этой неудачей, но в Формуле 1 такое бывает. Пока не пересечёшь линию финиша, ты ещё не победил.

Серхио Пересу в Монако не повезло, он разбил машину в первой части квалификации, поэтому постарается идеально отработать в дни испанского уик-энда, если он собирается соперничать с Максом Ферстаппеном в борьбе за титул. Но ситуация уже серьёзно осложнилась, поэтому для Серхио как никогда важно правильно перестроиться.

Макс доминировал в Монако, и команда Red Bull продемонстрировала, что умеет применять нужную тактику, даже когда ей начал угрожать Фернандо Алонсо, гонщик Aston Martin. В Барселоне ему обеспечена страстная поддержка трибун, и это одна из его любимых гонок. Впрочем, энтузиазма болельщиков недостаточно, чтобы сделать машину AMR23 такой же конкурентоспособной, как RB19. Но если у Red Bull Racing что-то пойдёт не так, Фернандо будет готов вступить в спор за победу.

Результаты квалификации в Монако были очень плотными, четыре машины разделяло всего пара десятых долей секунды. Думаю, в Барселоне позади дуэта Red Bull развернётся соперничество между гонщиками Aston Martin, Ferrari и Mercedes.

Скудерия пока занимает 4-е место в Кубке конструкторов, и для неё крайне важно всё собрать воедино и уверенно провести этот уик-энд. Начало сезона для Карлоса Сайнса и Шарля Леклера сложилось не лучшим образом, но нам всем хочется увидеть, что они смогут прибавить.

Mercedes всего на одно очко отстаёт от Aston Martin, тоже претендуя на второе место в командном зачёте. Их машина W14 не самая конкурентоспособная, но Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон выступают очень стабильно. В Барселоне станет понятно, смогли ли в этой команде добиться реального прогресса, модернизируя шасси. Если смогли, то предвижу, что Джордж и Льюис вступят в принципиальный спор с Фернандо за место на подиуме.

Шансы Макса на победу в Барселоне я оцениваю как 2/5, а Переса – 19/5, но в доминировании Red Bull Racing сомневаться не приходится. Эта трасса хорошо подходит их машине, ведь у RB19 всё отлично с аэродинамической эффективностью. При этом я полагаю, что кто-то из гонщиков Mercedes тоже сможет подняться на подиум – если технические новинки, представленные командой ещё в Монако, заработают так, как рассчитывает команда.