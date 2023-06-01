Нико Хюлкенберг: Трасса в Барселоне должна подойти нам

Нико Хюлкенберг не зарабатывал очки уже в трёх гонках подряд. В четверг в Барселоне гонщик Haas выразил надежду на более успешное выступление в этот уик-энд.

Нико Хюлкенберг: «Этап в Монако сложился не лучшим образом для нас – команда провела сложный уик-энд, но мы оставили это в прошлом. В Барселоне мы получим лучшее представление об эффективности новинок, в том числе переднего антикрыла.

Кроме того, в этот уик-энд мы возвращаемся на классический автодром после нескольких Гран При на городских трассах. Здорово для разнообразия погоняться на стационарной трассе, которая должна лучше подойти нашей машине.

В Барселоне плавная и быстрая трасса по сравнению с Мельбурном и Джиддой. Надеюсь, в этот уик-энд мы сможем претендовать на более высокие позиции».