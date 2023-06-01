Шарль Леклер решил помочь людям Эмилии-Романьи

Шарль Леклер в сотрудничестве с аукционом RM Sotheby’s решил внести личный вклад в дело помощи итальянскому региону Эмилия-Романья, пострадавшему от стихийного бедствия. Гонщик Ferrari выставляет на торги шлем, комбинезон и прочую экипировку, которую использовал в минувший уик-энд в Гран При Монако.

«После недавней трагедии, произошедшей в Италии в Эмилии-Романье из-за наводнений, я решил продать всю мою гоночную экипировку, которую использовал в домашнем Гран При, поэтому она особенная, – заявил Шарль. – Во время гонки шёл дождь, поэтому всё по-прежнему немного грязноватое, и вместе с Sotheby’s мы организовали аукцион.

На него будет выставлено четыре лота: перчатки, которые были на мне по ходу гонки, гоночные ботинки, также, разумеется, комбинезон в комплекте с огнеупорным бельём и, наконец, мой гоночный шлем.

Надеюсь, нам удастся собрать как можно больше денег, чтобы помощь нуждающимся. Я благодарю всех за поддержку, скоро увидимся!»

На официальном сайте аукционного дома появилась информация об этой инициативе гонщика из Монако, названной «Шарль Леклер для Эмилии-Романьи», и сообщается, что на всех лотах есть его автографы.

Уникальность шлема модели HP77 производства Bell ещё и в том, что его оформление было разработано специально для этого Гран При и посвящено Эрве Леклеру, покойному отцу Шарля. В своё время он был первым представителем семьи Леклеров, кто гонялся по улицам Монте-Карло.

Средства, вырученные от этих четырёх лотов, будут перечислены непосредственно на счета муниципалитета Имолы. Торги начнутся в режиме онлайн 2 июня в 10 утра по лондонскому времени и продлятся до пяти вечера вторника 6 июня.