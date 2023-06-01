Штайнер: Формуле 1 нужны профессиональные стюарды

На первом круге Гран При Монако Нико Хюлкенберг агрессивно атаковал Логана Сарджента. Контакта между машинами не произошло, но Нико получил за свои действия пятисекундный штраф. В Барселоне руководитель Haas Гюнтер Штайнер вновь вернулся к теме последовательности при вынесении штрафов и заявил, что Формуле 1 нужны профессиональные стюарды.

Гюнтер Штайнер: «В любом профессиональном спорте есть профессиональные судьи. Формула 1 – одна из крупнейших спортивных серий в мире, но мы продолжаем пользоваться услугами непрофессионалов, которые решают судьбу людей, инвестировавших миллионы в свои карьеры.

Мы постоянно обсуждаем, что в принятии решений не хватает последовательности. Я не хочу обвинять кого-то конкретного, но если стюарды не занимаются своими обязанностями на постоянной основе, то это не работа. На работе вам платят, с работы вас могут уволить, если вы плохо справляетесь с обязанностями. А в Формуле 1 на стюардов не могут уволить, потому что им не платят. Я думаю, что нам нужно менять систему – время пришло.

Мы годами обсуждаем этот вопрос. В любом другом спорте есть профессиональные судьи, в том числе в американских сериях NASCAR и IndyCar. Как часто вы слышите о проблемах со стюардами в этих сериях или о спорных решениях директора гонки? Очень редко.

Разница с Формулой 1 в том, что в американских сериях применяется иной подход – там стюарды работают на постоянной основе. Я всегда считаю, что гонщик не виновен, пока не доказано, что он виновен. Я не должен доказывать невиновность – так это не работает».