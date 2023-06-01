Зак Браун о преимуществах выступлений в разных сериях…

Упоминая неудачи McLaren в Формуле 1 многие считают, что руководитель McLaren Group Зак Браун взял на себя слишком много, выставив команды ещё и в Indycar, Формуле Е и Extreme E.

В интервью RacingNews365 Зак не согласился с этим мнением. Он считает, что McLaren лидирует в Формуле 1 по количеству спонсоров потому, что присутствует на разных рынках и в разных отраслях…

Зак Браун: «Большая команда всегда сильнее. Я хочу, чтобы мы были лучшей командой с коммерческой точки зрения, с лучшим коммерческим предложением для спонсоров.

Формула 1 – это центр нашего мира, так всегда было и будет. Но у нас есть команда в IndyCar, чтобы присутствовать в Северной Америке – этого хотят наши болельщики и наши спонсоры, это хорошо для нашего автомобильного бизнеса.

У нас есть команда в Формуле E – это наша платформа устойчивого развития, некоторые из наших соперников в Формуле 1 представлены и в Формуле E. Участие в Extreme E вызвано теми же соображениями, а киберспорт привлекает молодёжную аудиторию.

Наш портфель мероприятий позволяет удовлетворить интересы партнёров, которые говорят: «Я люблю Формулу 1, но мне нужны активности в Северной Америке» или «Я нахожусь в Северной Америке, но хочу выйти на глобальный уровень». Есть реальные примеры: Arrow Electronics, титульный спонсор программы IndyCar, теперь является спонсором нашей команды Формулы 1. Google, наш спонсор в Формуле 1, стал спонсором нашей команды в Extreme E. Medallion, спонсор нашей команды Формулы 1, спонсирует нашу команду в IndyCar.

Если бы у нас не было команд в других сериях, то и команда Формулы 1 зарабатывала бы меньше».