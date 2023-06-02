Алонсо: Не думаю, что мы поборемся за победу в Барселоне

На прошлой неделе в Монако Фернандо Алонсо добился лучшего результата в сезоне, финишировав вторым. До победы остался один шаг, но гонщик Aston Martin реалистично оценивает свои шансы в этот уик-энд.

Фернандо Алонсо: «В Испании я чувствую энергию и поддержку болельщиков, но не думаю, что мы сможем побороться за победу. Red Bull доминируют на протяжении всего сезона, и я не вижу причин, почему в Барселоне они не смогут завоевать победный дубль. Но посмотрим, что мы сможем сделать.

Перед началом любого уик-энда я ставлю перед собой задачу выжать максимум из машины, независимо от того, за какую позицию пойдёт борьба. Иногда это седьмое место, иногда возможность побороться за подиум.

Были ли у нас шансы на победу в Монако? Если бы у нас был магический кристалл, то, вероятно, мы бы действовали иначе. У меня была возможность провести «бесплатный» пит-стоп, поэтому команда поставила мне новые слики, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации. Но затем дождь усилился, и я перешёл на промежуточные шины. Мы сделали, что сделали.

В любом случае, второе место в Монако – потрясающий результат, а теперь ещё все обсуждают, что мы что-то сделали неправильно. Все команды стремятся к идеалу, но он не всегда достижим, особенно в таких сложных условиях, какие были в Монако».