Де Вриз: Мы понемногу приближаемся к первой десятке

В Монако Ник де Вриз занял 12-е место, впервые в сезоне опередив Юки Цуноду, своего напарника по команде AlphaTauri, и пообещал приложить все усилия, чтобы эта тенденция продолжилась.

Ник де Вриз: «Уик-энд в Монако сложился более-менее неплохо, мне удалось избежать неприятностей, несмотря на сложные обстоятельства. Я постепенно наращивал темп, и теперь надо продолжить выступать на этом уровне, стараясь полностью сосредоточиться на выполнении своих задач и в полной мере задействовать потенциал машины.

Если честно, я стараюсь поменьше читать новостей, но сегодня меня уже раза три спросили про слова Хельмута Марко обо мне, сказанные после гонки в Монако. Я мало что знаю о том, кто что говорит, но мы живём сегодняшним днём, и ты хорош ровно настолько, насколько хорошо ты выступил в последней гонке.

Понятно, что важны только результаты, а ошибки допускают все. Но надо двигаться дальше, и впереди новый уик-энд. Правда, пока сложно сказать, как себя покажет машина AlphaTauri в Барселоне. По понятным причинам в Монако нам не удалось проверить, насколько эффективно работают новинки, поэтому будем надеяться, что во время пятничных тренировок мы получим больше информации.

Но я вижу определённый прогресс, и мы понемногу приближаемся к первой десятке. Будем надеяться, что эта тенденция продолжится.

Надо признать, что Формула 1 сильно отличается от всех чемпионатов, в которых я выступал раньше, и одно из отличий состоит в том, что в середине пелотона идёт очень плотная борьба, уровень соперничества очень высокий. Все выступают на пределе своих возможностей, постепенно приближаясь к нему по ходу уик-энда – я говорю и о возможностях техники, и самих гонщиков. В общем, в этом чемпионате практикуются иные подходы».