Ферстаппен и Гран При Нидерландов потеряют спонсора

Компания Jumbo, которая поддерживает Макса Ферстаппена ещё с тех времён, когда будущий чемпион выступал в Формуле 3, а также является одним из спонсоров Гран При Нидерландов, объявила о полном завершении всех своих спортивных программ, что должно произойти в конце года.

Об этом заявил Том ван Вен, исполнительный директор второй по величине нидерландской сети супермаркетов, прошлой осенью сменивший на этом посту Фрица ван Эрда, что произошло после серьёзного скандала на почве финансовых нарушений.

В начале года стало известно, что Jumbo, прекратив спонсировать автоспорт, тем не менее продолжит поддерживать Ферстаппена, однако теперь собирается свернуть и этот проект.

«Разумеется, Макс – народный герой, но он выступает на мировой сцене, – заявил ван Вен в интервью газете Algemeen Dagblad. – Наша компания – очень хороший продуктовый ритейлер, но мы работаем только в Нидерландах и отчасти в Бельгии. Ежегодно мы инвестируем более 20 млн. евро в спортивное спонсорство, но каждый евро я могу потратить только один раз. Деньги, которые получает Макс, мы уже не можем вернуть нашим клиентам, вложить в экологические или оздоровительные программы.

Мы больше не хотим заниматься автоспортивными делами, не хотим, чтобы на нас падали какие-то подозрения, но работать с Максом Ферстаппеном прекращаем совершенно по другой причине. Эта спонсорская программа позволила сделать наш бренд намного более узнаваемым, но теперь в этом плане мы добились всего, чего можно было добиться».

Глава компании отдельно подчеркнул, что она больше не будет спонсором не только Гран При Нидерландов, но и прекратит финансировать велосипедную команду Jumbo-Visma.

Решение, принятое руководством Jumbo, прокомментировал Раймонд Фермюлен, менеджер двукратного чемпиона мира: «Семья Van Eerd Group и Jumbo поддерживали Макса с самых первых дней. Однозначно, в те времена это было уникальным явлением, и мы считаем, что наше сотрудничество складывалось фантастически успешно.

Нет ничего странного, что спустя десять лет эта тема будет пересмотрена. Самое главное, мы очень благодарны Jumbo и с удовольствием вспоминаем все эти годы. Надеюсь, в 2023-м мы вместе сможем выиграть третий чемпионский титул, что станет ярким заключительным аккордом этой программы».