Формула 2: Квалификацию выиграл Оливер Берман

Победа в Монако в прошлое воскресенье, а также поул-позиция по итогам квалификации на городской трассе, за что в Формуле 2 тоже начисляют два дополнительных призовых балла, позволили Фредерику Вести выйти в лидеры личного зачёта.

Но его преимущество перед Тео Пуршером составляло лишь пять очков, и понятно, что в Барселоне датскому гонщику очень хотелось продолжить серию успешных выступлений.

Первую заявку на это он сделал в самом начале уик-энда, когда показал лучшее время на тренировке, поэтому было интересно, удастся ли ему блеснуть в квалификации, когда это действительно важно. Забегая вперёд, скажем, что поул действительно выиграл гонщик Prema Racing, но не Вести, а его напарник.

В самом начале сессии, когда гонщики ещё только старались войти в нужный ритм, на первой строчке протокола по очереди побывали Тео Пуршер, Зейн Мэлони, Джек Дуэн, которому в этом сезоне пока не везёт, но Вести не спешил выезжать на трассу. Также действовал и Оливер Берман, второй гонщик Prema, пока занимающий 8-е место в личном зачёте. Судя по всему, в их команде предпочитали дождаться момента, когда трафик станет менее интенсивным.

Фредерик начал свою попытку, когда прошло уже больше десяти минут получасовой сессии. Тем временем Деннис Хаугер стал первым, кто показал более-менее репрезентативный результат, проехав круг за 1 мин. 23,923 секунды. Первый быстрый круг Вести оказался почти на три десятых хуже, а вот Берман показал более высокий темп, сразу поднявшись на четвёртую строчку.

Возможно, на следующей попытке Хаугер мог бы проехать круг ещё быстрее, но в одном из поворотов ему явно помешал Тео Пуршер – на этот инцидент обратили внимание стюарды, но решили расследовать его уже после сессии.

До окончания квалификации оставалось около десяти минут, когда на первую строчку поднялся сначала Пуршер, а затем Энцо Фиттипальди, проехавший круг за 1 мин. 23,623 секунды. Когда гонщики Prema, получив свежие шины Soft, вновь выехали на трассу, они успевали совершить по единственной попытке, и Берман действительно показал отличное время перекрыв на несколько сотых результат Фиттипальди.

Дуэн попытался проехать круг быстрее, и второй сектор у него действительно был абсолютно лучшим, однако в последнем повороте машина австралийца дестабилизировалась, он потерял какое-то время и не смог подняться выше третьей строчки.

А что же лидер личного зачёта? Увы, Вести завершил квалификацию только с восьмым результатом, разве что небольшим утешением ему станет старт из второго ряда в субботнем спринте, поскольку в Формуле 2 стартовая решётка формируется по частично реверсивному принципу.

Поул же достался Оливеру Берману, проехавшему круг за 1 мин. 546 секунды, и это время не удалось перекрыть никому. Соответственно, британец получил два дополнительных очка за своё достижение (кстати, уже второе в этом сезоне, а первый раз он выиграл квалификацию в Баку), хотя команда Carlin попыталась опротестовать этот результат – на видеоповторе казалось, что в одном из поворотов машина гонщика Prema всеми четырьмя колёсами оказалась за пределами трассы. Но стюарды, внимательно присмотревшись, решили, что Берман был на грани нарушения, но всё-таки ничего не нарушил.

А с поула в субботу стартует Амори Кордил, бельгийский гонщик Virtuosi Racing – сегодня он был десятым.

Результаты квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. О.Берман Prema 1:23.546 – 08 2. Э.Фиттипальди Carlin 1:23.623 +0.077 10 3. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1:23.656 +0.110 07 4. А.Иваса DAMS 1:23.739 +0.193 10 5. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:23.744 +0.198 11 6. Д.Хаугер MP Motorsport 1:23.923 +0.377 09 7. В.Мартен ART Grand Prix 1:23.978 +0.432 11 8. Ф.Вести Prema 1:24.009 +0.463 08 9. Д.Кроуфорд Hitech GP 1:24.069 +0.523 09 10. А.Кордил Virtuosi Racing 1:24.087 +0.541 10 11. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:24.106 +0.560 11 12. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:24.110 +0.564 11 13. А.Леклер DAMS 1:24.228 +0.682 11 14. К.Маини Campos Racing 1:24.244 +0.698 10 15. Д.Дарувала MP Motorsport 1:24.256 +0.710 09 16. Р.Ниссани PHM by Charouz 1:24.356 +0.810 11 17. Р.Бошунг Campos Racing 1:24.497 +0.951 12 18. Р.Станек Trident 1:24.500 +0.954 10 19. К.Новалак Trident 1:24.532 +0.986 10 20. А.Хаджар Hitech GP 1:24.566 +1.020 11 21. З.Мэлони Carlin 1:24.661 +1.115 12 22. Б.Бенавидес PHM by Charouz 1:24.803 +1.257 13