Формула 3: Марти завоевал поул в Барселоне

Гонщик Campos Хосе-Мария Марти показал лучшее время в квалификации Формулы 3 на домашней трассе в Барселоне. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке будет стартовать Тейлор Барнард.

Перед квалификацией над трассой стали сгущаться тучи, поэтому гонщики поспешили на первую попытку. Два круга потребовалось на прогрев шин, после чего начались быстрые попытки.

Первым быстрое время показал Хантер Йини, но через несколько секунд сразу десять гонщиков превзошли его результат. Борьба за первую строчку развернулась между Форнароли, Колапинто, Соси, Бегановичем и Полом Ароном, который остался лидером по итогам первой попытки с результатом 1:28.369 секунды. Его преимущество перед Форнароли составило более десятой.

Габриэль Бортолето и Габриэле Мини, занимающие первую и вторую строчку в личном зачёте, перестарались с атакой поребриков в своих попытках и закончили первую попытку с десятым и одиннадцатым временем соответственно. Между ними в протоколе расположился Никита Бедрин.

За восемнадцать минут до конца сессии гонщики вернулись на вторую попытку. Сценарий повторился – сначала два прогревочных кругах, затем – быстрые. Франко Колапинто на время возглавил протокол, но Арон, Марти, Монтойя и Барнард превзошли его результат. Лидером по итогам попытки остался Марти – 1:28.010 с. Бортолето поднялся на 7-ю строчку, а Мини откатился на 14-ю.

За восемь минут до истечения времени квалификации гонщики выехали на решающую серию быстрых кругов. Марти улучшил время (1:27.587 с), а за вторую строчку развернулась борьба между Бегановичем, Колапинто и Барнардом. В итоге вторым по итогам квалификации стал гонщик Jenzer.

Лидер чемпионата Бортолето квалифицировался шестым, а Мини – восемнадцатым. Никита Бедрин показал четырнадцатое время.

В субботу по правилу реверсивной решётки первые двенадцать мест стартуют в обратном порядке. Таким образом, завтра с поула гонку начнёт Зак О’Салливан. Вместе с ним из первого ряда стартует Люк Браунинг.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Х.Марти Campos Racing 1'27.587 — 12 2. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1'27.837 0.250 12 3. Ф.Колапинто MP Motorsport 1'27.864 0.277 12 4. Д.Беганович Prema Racing 1'27.930 0.343 12 5. П.Арон Prema Racing 1'27.934 0.347 12 6. Г.Бортолето Trident 1'28.005 0.418 12 7. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1'28.072 0.485 12 8. М.Боя MP Motorsport 1'28.082 0.495 12 9. Л.Форнароли Trident 1'28.087 0.500 12 10. Г.Соси ART Grand Prix 1'28.105 0.518 12 11. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'28.141 0.554 11 12. З.О'Салливан Prema Racing 1'28.189 0.602 12 13. О.Гёте Trident 1'28.198 0.611 12 14. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1'28.256 0.669 12 15. Х.Бартер Campos Racing 1'28.324 0.737 12 16. К.Мэнселл Campos Racing 1'28.324 0.737 12 17. Д.Эдгар MP Motorsport 1'28.486 0.899 12 18. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1'27.931 0.344 11 19. Н.Цолов ART Grand Prix 1'28.612 1.025 12 20. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1'28.624 1.037 11 21. К.Фредерик ART Grand Prix 1'28.847 1.260 12 22. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'28.874 1.287 12 23. О.Грей Rodin Carlin 1'28.909 1.322 11 24. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1'29.018 1.431 12 25. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1'29.230 1.643 12 26. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1'29.365 1.778 12 27. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1'29.488 1.901 12 28. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1'29.601 2.014 12 29. И.Коэн Rodin Carlin 1'29.617 2.030 12 30. Х.Йини Rodin Carlin 1'29.716 2.129 12