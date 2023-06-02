Кевин Магнуссен: Нам не хватает удачи в этом сезоне

После шести гонок сезона команда Haas занимает седьмое место в Кубке конструкторов. Накануне Гран При Испании Кевин Магнуссен рассказал, что доволен конкурентоспособностью команды, но добавил, что им не помешает удача, чтобы добиться большего.

Кевин Магнуссен: «Наша форма в этом сезоне не стала для нас самих сюрпризом. В прошлом году мы вышли на определённый уровень и чувствовали, что сможем на нём остаться и в 2023-м. К нам пришёл новый титульный спонсор, команда развивается в правильном направлении.

Как я сказал, результаты в этом году не стали сюрпризом, но мы продолжаем ждать идеальный уик-энд, в котором не только сами всё сделаем правильно, но ещё и удача окажется на нашей стороне. В Майами мы выглядели очень хорошо, но по ходу гонки ничего не произошло, даже не было жёлтых флагов, и я финишировал только десятым.

С другой стороны приятно, что машина позволяет финишировать в десятке не за счёт проблем у соперников, а за счёт собственной скорости. Мы стремимся поддерживать такую форму, но было бы здорово, если бы в какой-то уик-энд нам ещё способствовала удача».