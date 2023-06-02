Автоспорт
На семи машинах заменили элементы силовых установок
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В FIA подтвердили замену элементов силовых установок на семи машинах.
Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Ландо Норрис получили новые двигатель внутреннего сгорания, турбину, MGU-H и MGU-K.
Фернандо Алонсо и Логану Сардженту поставили новый накопитель энергии.
Алонсо Хюлкенберг и Сарджент получили новый блок управляющей электроники.
Оскару Пиастри заменили выхлопную систему.
Все замены в числе разрешённых, никаких санкций за это не последует.