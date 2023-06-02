Ньюи: В 2026-м машины станут значительно медленнее

В 2026-м в Формуле 1 вновь изменится технический регламент, колёсная база станет короче, появятся новые силовые установки, использующие биотопливо, но с более эффективной электрической частью. Эдриан Ньюи считает, что в результате машины на несколько лет станут медленнее, пока инженеры не компенсируют отставание…

Эдриан Ньюи: «В Формуле 1 все регулируется правилами, если бы их не было, машины выглядели бы иначе. Они были бы похожи на ракеты и очень небезопасны. И мы видели бы частые взрывы шин – если бы нам позволили развить как можно большую прижимную силу, резина просто не выдержала бы такую нагрузку.

Вполне возможно, что машины этого поколения на какое-то время останутся самыми быстрыми, поскольку правила на 2026 год, в их сегодняшней редакции, предполагают, что машины станут значительно медленнее».