Пьер Гасли: Машина станет быстрее и надёжнее

Пьер Гасли считает, что после подиума в Монако команда Alpine сможет добиться большего…

Пьер Гасли: «Я хочу повторить результат, которого мы добились в Монако. Не вижу причин, которые помешают повторить его на других трассах. Но нам нужна стабильность. Не хочу делать выводы после одного уик-энда, нужно стараться выступать на этом уровне каждый уик-энд.

В Монако мы выступили очень хорошо, смогли бороться с Mercedes, Ferrari – даже превзойти их, теперь важно подтвердить это на более традиционной трассе, как Барселона. Здесь много скоростных поворотов, где велика нагрузка на резину, где важна мощность силовой установки, для нас крайне важно добиться здесь хорошего результата.

Наши парни заслужили подиум в Монако, я видел их улыбки, этот успех всем добавил мотивации. Мы почувствовали уверенность и теперь нацелены на борьбу с Mercedes и Ferrari. И я знаю, что с каждым уик-эндом наша машина будет становиться быстрее и надёжнее».