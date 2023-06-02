Сарджент: В Барселоне я смогу атаковать более агрессивно

Логан Сарджент, американский гонщик Williams, полагает, что на такой трассе, как в Барселоне, ему будет немного проще, поскольку он хорошо её знает по молодёжным сериям.

Логан Сарджент: «Я рад, что мы вернулись в Европу на трассы, которые я знаю. Здесь мне должно быть чуть проще – не так чтобы намного, но всё-таки проще. Хотя, вероятно, нашу команду ожидает непростой уик-энд, мы постараемся сделать всё, что в наших силах.

Но на такой трассе, как каталонское кольцо, я смогу атаковать более агрессивно, смогу быстрее выйти на нужный уровень и лучше подготовиться к субботней квалификации.

Трасса в Барселоне мне нравится, я много раз здесь выступал в предыдущие годы, она отлично подходит моему стилю пилотирования, и я там не раз выигрывал гонки и поднимался на подиум. Теперь надо постараться получше выступить здесь и предстоящий уик-энд.

Два последних поворота в обновлённой конфигурации трассы выглядят впечатляюще. По-моему, они усиливают её характер, но при их прохождении передние и задние шины будут испытывать сильные нагрузки, и на дистанции гонки надо будет работать с резиной более аккуратно. Но надеюсь, что в квалификации удастся проходить эти повороты на полном газу».