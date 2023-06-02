Вассёр: Мы рассчитываем прибавить благодаря новинкам

На Гран При Испании команда Ferrari привезла новый кожух двигателя, более высокие боковые понтоны, заднее крыло и модернизированное днище. Многие обратили внимание, что после обновлений SF-23 визуально стала похожа на Red Bull Racing, а руководитель команды Фредерик Вассёр рассказал, что им было непросто принять решение пойти по такому пути развития машины.

«Новинки дают нам возможность открыть новую дверь к дальнейшему развитию машину, – приводит слова Вассёра издание Racingnews365. – Обновления выглядят многообещающими, мы осознанно пошли по такому пути, но решение об этом было трудно принять. Посмотрим, каких результатов мы добьёмся в следующие недели.

Мы ожидаем, что новинки позволят сделать шаг вперёд – небольшой, но всё же шаг, и откроют новые пути развития.

Команда готовит обновления к нескольким следующим гонками, чтобы получить возможность открыть новое направление для развития. Однако уже с этими новинками мы рассчитываем сделать шаг вперёд».