Венский суд встал на сторону вдовы Ники Лауды

В апреле мы рассказывали о разбирательстве, начавшемся в венском земельном суде, инициированном вдовой Ники Лауды: Биргит Лауда потребовала увеличения её доли наследства, оставленного легендарным гонщиком.

Как пишет австрийская пресса, служители Фемиды встали на сторону 44-летней Биргит, хотя пока это первое предварительное решение.

Наследством Лауды распоряжается фонд, специально созданный им в своё время, и суд счёл, что требования вдовы гонщика справедливы: по австрийским законам интересы её и её детей должны быть учтены в большей степени. В дальнейшем в ходе разбирательства предстоит лишь определиться с конкретными суммами, которые фонд будет обязан ей выплатить. В любом случае речь идёт о миллионах евро, – подчёркивает издание OE24.