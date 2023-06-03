Алекс Элбон: Эта трасса никогда нам не подходила

Гонщики Williams оказались на двух последних строчках протокола пятницы, и Алекс Элбон признал, что трасса в Барселоне никогда не подходила их машине. И хотя FW45 производит не такое уж плохое впечатление, но ей просто не хватает темпа.

Алекс Элбон (19-й): «Эта трасса никогда нам не подходила, но я не думаю, что машина оставила совсем уж плохое впечатление. Каких-то фундаментальных проблем, которые необходимо решить к завтрашнему дню, в общем-то нет, но настроение всё равно не очень хорошее, потому что FW45 пока недостаточно быстра.

Если всё сделать правильно, то ещё можно будет найти пару десятых, и мы постараемся это сделать, но особо прибавить не удастся, так что результаты соответствуют уровню, на котором мы находимся.

Можно сказать, что отставание от лидеров не больше, чем обычно, но некоторые команды середины пелотона, например, Haas, Alfa Romeo и McLaren, отлично справляются со своими задачами и проигрывают Mercedes всего одну десятую, и это для нас всё осложняет.

Изменения в последних двух поворотах круга мне понравились. Пилотировать стало тяжелее физически, а это всегда своего рода вызов, зато преодолевать такого рода сложности весело и интересно».

Логан Сарджент (20-й): «Мы хорошо сработали после первой сессии и смогли более-менее нормально настроить машину перед второй тренировкой. Если честно, в плане темпа команда находится не на том уровне, на каком мы хотим быть, поэтому, конечно, над этим ещё придётся поработать.

Думаю, машина способна на неплохой темп в квалификации и гонке, но завтра надо просто постараться полнее использовать её потенциал».