Цунода: Нужно изменить настройки перед квалификацией

Гонщики AlphaTauri Ник де Вриз и Юки Цунода показали 16-е и 17-е время во второй тренировке в Барселоне. В команде не скрывают, что сегодня не удалось найти оптимальные настройки машины, но рассчитывают прибавить в субботу и побороться за выход в финал квалификации.

Ник де Вриз (16-й): «Хороший день, особенно первая тренировка. Мы пока не на тех позициях, на которых хотим быть, но уже на правильном пути. Во второй части свободных заездов у нас не всё получилось, но команда опробовала несколько различных решений, которые дадут нам лучшее понимание как действовать завтра, когда это будет иметь значение.

Вечером мы оценим эффективность новинок – сегодня первый день, когда у нас была возможность полноценно проверить их. После установки обновлений нужно больше внимания уделять передней оси машины, тогда как раньше мы уделяли одинаковое внимание и передней, и задней.

Я не уверен, что новая конфигурация трассы способствует обгонам в воскресенье – я обратил внимание, что сложно преследовать соперников. Но я не думаю, что стоит спешить с выводами».

Юки Цунода (17-й): «В целом, день прошёл хорошо. Сегодня мы оказались в конце пелотона, поэтому перед завтрашней квалификацией предстоит изменить настройки, чтобы занять как можно более высокие позиции.

Благодаря двум последним поворотам трасса стала быстрее, но нагрузка на шины выросла. Завтра будет новый день, так что у команды есть время поработать над устранением наших слабых мест. Как обычно, вечером я буду вместе с инженерами искать способы повысить скорость машины, чтобы в квалификации выйти во вторую часть и, возможно, даже в финал».