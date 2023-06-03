Доменикали: Автодрому в Барселоне нужна модернизация

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1, очень рад за Фернандо Алонсо, ведь их связывают давние приятельские отношения, а испанский гонщик, с этого года выступающий за Aston Martin, неизменно поднимается на подиум в каждом Гран При.

«Это прекрасно, я очень рад и горжусь им, – поделился Доменикали в интервью испанской газете AS. – Он всегда был невероятным гонщиком и демонстрировал свой талант на протяжении всей карьеры. Здорово, что после периода, когда он занимался другими делами, Фернандо вернулся в Формулу 1 и демонстрирует всему миру, что за рулём хорошей машины он готов бороться за победы.

Если вы по-прежнему чувствуете в себе силы, то возраст почти не сказывается на скорости. А также я рад, что на трибунах в Барселоне аншлаг, и это тоже замечательно. Здесь множество болельщиков Фернандо и Карлоса Сайнса, и сейчас для Формулы 1 в Испании наступил очередной период расцвета. Рейтинги возвращаются на прежний уровень, хотя все говорили, что это повторить невозможно.

Теперь Фернандо вновь борется за подиумы, и я уверен, что он подгоняет команду, чтобы она вышла не следующий уровень, когда она сможет претендовать на победы. С начала сезона он выступает очень стабильно и будет сражаться до конца, пока не добьётся побед».

Разумеется, Доменикали задали вопрос о перспективах продления контракта с автодром в Барселоне, ведь всё громче разговоры о проекте Гран При Мадрида.

«Гран При Испании – одна из классических гонок. Мы ведём переговоры, и контракт уже продлён до 2026 года, – ответил президент Формулы 1. – Автодром во многих отношениях нуждается в модернизации, но его хозяева этим занимаются, и это важнейший фактор, ведь именно так проявляется уважение к болельщикам и ко всем, кто работает в Формуле 1.

Наши друзья в Барселоне это понимают, но я всегда стараюсь быть со всеми максимально честным. Изменения, которые сейчас происходят, должны были произойти несколько раньше, но это нормально. В реконструкцию автодрома вкладываются деньги, идёт работа, направленная на то, чтобы болельщикам было комфортнее, и я надеюсь, что уже в этот уик-энд они это почувствуют.

В этом году мы восстановили прежнюю конфигурацию трассы, удалив шикану, так что посмотрим, какой эффект это произведёт. Но происходят и другие позитивные перемены, например, я вижу то, о чём мы просили долгие годы: городские власти наконец-то поняли, что здесь проходит гонка Формулы 1. А ведь ещё пару лет назад у них были другие интересы. Именно так нужно действовать, если вы хотите двигаться вперёд. Без такого подхода прогресс невозможен. Посмотрим, но конкуренция внутри системы способствует развитию, и мы все хотим добиться наилучшего результата».