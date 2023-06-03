Эстебан Окон: Я потерял время в решающей попытке

В Барселоне в третий уик-энд подряд оба гонщика Alpine вышли в финал квалификации – Пьер Гасли показал четвёртое время, Эстебан Окон – седьмое. После сессии Гасли получил штраф с потерей шести позиций на старте за блокировку Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса.

Пьер Гасли (4-й): «Я очень рад, что показал четвёртое время – мой лучший результат за Alpine в этом сезоне. Борьба очень плотная с минимальными отрывами – мне всего десятой не хватило до первого ряда. Мы хорошо провели сессию, постепенно прибавляя – в финале мне удался отличный круг, от которого я получил удовольствие.

Жаль, что из-за штрафа завтра я стартую не из второго ряда. Мне очень не повезло с трафиком, когда в последних скоростных поворотах рядом оказалось очень много машин. Мы принимаем штраф и готовы двигаться вперёд и побороться – я знаю, у нас есть возможность сильно провести гонку».

Эстебан Окон (7-й): «Ещё один позитивный день для нас. Большое спасибо всем в Энстоуне и Вири за то, что они подготовили для нас быструю машину в этот уик-энд, и новинки хорошо сработали.

Мы выполнили цель, двумя машинами выйдя в финал квалификации – отличное достижение команды. Я хорошо выступал вплоть до финальной попытки, во время которой потерял ценное время. Учитывая сказанное, у меня не самая плохая позиция для старта, и мы сделаем всё возможное, чтобы заработать много очков.

Здорово, что не все займут привычные позиции на старте. Это хорошо для спорта и, полагаю, способствует захватывающей гонке, в которой мы постараемся набрать много очков».

Алан Пермейн, спортивный директор: «Мы довольны скоростью машин и четвёртым и седьмым временами Пьера и Эстебана. Машина быстра на протяжении всего уик-энда – команда хорошо подготовилась в пятницу. Мы знали, что борьба в финале будет очень плотной.

Эстебану не удалось выжать максимум в решающей попытке в финале – вероятно, темп позволял рассчитывать на несколько позиций выше. Пьер проехал блестящий круг и оказался рядом с первой тройкой. К сожалению, он получил штраф, поэтому наши гонщики стартуют шестым и десятым. Тем не менее, мы считаем, что сможем хорошо провести гонку.

Мы увидим различные варианты стратегии и сделаем всё возможное, чтобы отыграть позиции. Задача в том, чтобы двумя машинами заработать заслуженные очки».