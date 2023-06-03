Эстебан Окон: Мы многое протестировали в пятницу

Эстебан Окон показал пятое время во второй тренировке в Барселоне, уступив лидеру сессии Максу Ферстаппену 0,335 секунды. Французский гонщик доволен машиной, но говорит, что ещё предстоит поработать над скоростью на короткой и длинной серии кругов.

Его напарник Пьер Гасли показал десятое время и рассчитывает выйти в финал квалификации.

Эстебан Окон (5-й): «Команда провела продуктивную пятницу на трассе в Барселоне. Мы многое сделали в обеих тренировках, протестировали различные вещи и выполнили намеченную программу. Между первой и второй сессией мы внесли необходимые коррективы в настройки, но ещё предстоит поработать, чтобы машина стала быстрой с пустым и полным баком.

В целом, мы довольны проделанной сегодня работой, но вечером ещё многое предстоит сделать, чтобы претендовать на хорошие позиции в квалификации».

Пьер Гасли (10-й): «Я бы сказал, что мы провели хороший день в Барселоне. Машина хорошо управлялась, и команда уверенно начала уик-энд, получив основу для дальнейшей работы. Здорово вернуться на стационарную трассу и оценить обновлённую конфигурацию, благодаря которой по ощущениям круг стал очень быстрым.

Нам предстоит разобраться ещё с несколькими моментами, но это обычная ситуация для пятницы. Я уверен, что мы сильно выступим в квалификации – мы ставим перед собой задачу выйти в финал».