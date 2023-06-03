Гюнтер Штайнер: Хорошее начало уик-энда

В Haas F1 довольны итогами пятницы, тем более, что Нико Хюлкенберг показал третье время во второй тренировке…

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Хорошее начало уик-энда. В первой тренировке мы тестировали новые шины С1, которые будут использоваться в Сильверстоуне, чтобы собрать информацию. В целом, всё прошло довольно хорошо. Третье место Нико во второй тренировке – это здорово, но квалификация только завтра, а гонка – в воскресенье».

Нико Хюлкенберг (3-й): «Мне было очень комфортно, особенно на свежем комплекте шин Soft, которые обеспечивают отличное сцепление. Во второй тренировке мы были в отличной форме – такого в этом году ещё не было. Я доволен тем, как всё прошло, и надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе в течение следующих двух дней.

Всегда есть, чему научиться и в чём прибавить, но сегодня у меня был хороший ритм, и я чувствовал себя в машине как дома. Позитивная пятница!»

Кевин Магнуссен (15-й): «Сегодня было весело. Мне понравилась версия трассы без последней шиканы! Первая тренировка прошла неплохо, потом мы решили кое-что изменить, в моём случае это не сработало, но Нико был быстр, мы знаем, что у машины есть скорость, теперь нужно её раскрыть.

Результаты очень плотные, я оказался 15-м, уступив первому месту всего семь десятых. Нам есть за что бороться».