Макс Ферстаппен: Мне нравится трасса в Барселоне!

Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран При Испании и в четвёртый раз в сезоне стартует с поула. Гонщик Red Bull Racing отметил, что, несмотря на кажущуюся простоту, квалификация получилась непростой.

Макс Ферстаппен: «Машина была действительно хороша. Квалификация получилась сложной из-за погоды, но постепенно трасса подсыхала, и в финале машина ехала как по рельсам. Сегодня я получил удовольствие от пилотирования.

Мне нравится приезжать в Барселону, мне нравится трасса и местные болельщики, поскольку они любят гонки. У меня много приятных воспоминаний о Гран При Испании, и я надеюсь, что завтра смогу добавить к ним ещё одно!»