Пиастри: Нужно поработать над темпом на быстром круге

Гонщики McLaren по итогам тренировок в первый день испанского уик-энда не вошли в первую десятку, при этом Оскар Пиастри опередил своего намного более опытного напарника. Но Ландо Норрис посетовал на некие сложности с машиной, хотя не стал конкретизировать.

Оскар Пиастри (12-й): «Работа на трассе на тренировках оставила вполне нормальное впечатление, от первой сессии ко второй мне удалось неплохо продвинуться вперёд.

Полагаю, нужно ещё поработать над темпом на одном быстром круге, но на длинных сериях мы выглядим более-менее конкурентоспособно, так что в целом мы можем быть довольны сделанным.

Вечером постараемся добиться дальнейших улучшений, я проанализирую телеметрию и сделаю какие-то выводы, чтобы получше подготовиться к завтрашней квалификации».

Ландо Норрис (14-й): «Эта трасса совсем непохожа на Монако, и мне понадобилось несколько кругов, чтобы войти в нужный ритм, которого требует работа в здесь, в Барселоне.

В первой сессии у нас были кое-какие сложности с машиной, но во второй мы прибавили. Вечером необходимо много всего проанализировать, чтобы попытаться добиться от машины более высокого темпа.

В целом он не такой уж плохой, но просто надо поработать над улучшением управляемости, чтобы перед субботой сделать ещё один шаг вперёд».